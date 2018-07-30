Прокурор добился наказания для виновника смертельного ДТП, которого оправдал суд

“Апелляционным судом Черкасской области 26 июля 2018 года, по апелляционной жалобе прокурора пересмотрены оправдательный приговор Чернобаевского районного суда, которым был признан невиновным и оправдан 25-летний житель Чернобаевского района по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, лицом управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Органом предварительного расследования указанный человек обвиняется в том, что он в августе 2014 года, двигаясь на собственном автомобиле в одном из сел Чернобаевского района Черкасской области, нарушил Правила дорожного движения Украины, не придерживался безопасной дистанции с другими участниками дорожного движения и совершил наезд на велосипедиста, который двигался впереди. В результате указанной ДТП последний получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Выполняя функцию поддержания государственного обвинения в суде, оправдательный приговор обжалован прокуратурой в апелляционном порядке.

“Благодаря активной позиции и принципиальному подходу прокурора к участию в апелляционном рассмотрении указанного производства, апелляционный суд Черкасской области, согласившись с доводами прокурора, отменил оправдательный приговор и постановил обвинительный приговор, которым водитель автомобиля был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года”, - отметили в прокуратуре.

Напомним, харьковская прокуратура собрала доказательства вины пьяного водителя, который насмерть сбил 7-летнюю девочку.