Прокуратура зібрала докази вини п'яного водія, який на смерть збив 7-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Прокуратура Харківської області затвердила обвинувачення водієві, який п’яним збив на смерть 7-річну дівчинку. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Прокуратура Харківської області затвердила та направила до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 42-річного харків’янина, якому інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, досудовим розслідуванням встановлено, що на момент скоєння смертельної ДТП водій мікроавтобуса Mercedes знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
“Трагедія трапилася 17 червня цього року на вул. Драгомирівській у Харкові. Обвинувачений виїхав на автопарковку поблизу супермаркету, де знаходилися двоє дітей. Не впоравшись з керуванням, нетверезий водій збив 7-річну дівчинку і протягнув її кілька метрів. Мікроавтотубус зупинився лише після того, як врізався у будівлю супермаркету. На жаль, дитина отримала травми, несумісні з життям. Вона загинула на місці”, — розповів Блохін.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою — такий запобіжний захід на вимогу прокуратури обрав Київський районний суд м. Харкова 19 червня 2018 року.
Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.