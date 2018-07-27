Прокуратура собрала доказательства вины пьяного водителя, который насмерть сбил 7-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Прокуратура Харьковской области утвердила обвинение водителю, который пьяным сбил насмерть 7-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в Краснозаводский районный суд г.Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина, которому инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, досудебным расследованием установлено, что на момент совершения смертельного ДТП водитель микроавтобуса Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.
“Трагедия произошла 17 июня этого года на ул. Драгомировской в Харькове. Обвиняемый выехал на автопарковку вблизи супермаркета, где находились двое детей. Не справившись с управлением, нетрезвый водитель сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров. Микроавтотубус остановился только после того, как врезался в здание супермаркета. К сожалению, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Она погибла на месте”, - рассказал Блохин.
Сейчас обвиняемый находится под стражей — такую меру пресечения по требованию прокуратуры избрал Киевский районный суд г.Харькова 19 июня 2018 года.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.