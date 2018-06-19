Сьогодні обиратимуть запобіжний захід водію, який збив 7-річну дівчинку у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 19 червня. УНН. Київський районний суд Харкова сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу водієві мікроавтобуса, який на смерть збив 7-річну дівчинку напередодні в Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Сьогодні о 14:30 у Київському райсуді відбудеться обрання запобіжного заходу водієві, який збив 7-річну дівчинку", – йдеться в повідомленні.
Клопотання розглядатиме суддя Божко. Прокуратура клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові 17 червня. Від отриманих ушкоджень дитина загинула. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Водія транспортного засобу затримали.