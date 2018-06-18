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У Харкові мікроавтобус збив семирічну дівчинку

У Харкові мікроавтобус збив семирічну дівчинку

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Харкові по вулиці Драгомирівській водій мікроавтобуса збив семирічну дитину, від отриманих ушкоджень дівчинка загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції Харківської області. 

“17 червня о 17.36 до Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що по вулиці Драгомирівській скоєно наїзд автомобілем на дитину. На місце події виїхало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. Встановлено, що 42-річний водій мікроавтобусу скоїв наїзд на 7-річну дівчину”, — йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановлюють усі обставини пригоди. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Рівненській області в результаті ДТП отримали травми шестеро дітей під час зіткнення з деревом автомобіля Volkswagen Passat.

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