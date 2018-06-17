На Рівненщині шестеро дітей постраждали у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Рівненській області в результаті ДТП отримали травми шестеро дітей під час зіткнення з деревом автомобіля Volkswagen Passat. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН.
“Учора, 16 червня, у селищі Мізоч Здолбунівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали шестеро дітей та 29-річний водій автомобіля “Volkswagen Passat”, — йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили, що житель села Дермань Друга, рухаючись автомобілем Volkswagen Passat, з невідомих поки причин, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.
У салоні легковика перебували шестеро дітей, усіх їх госпіталізували до лікарні: 9-річну дівчинку із Дніпра — із забоями, переломом щелепи та струсом мозку, 5-річну здолбунівчанку — із закритою черепно-мозковою травмою, 16-річного жителя Здолбунова — із травмою гомілки, двох 15-річних хлопчиків доставили до лікарні із забоями ніг, а у 17-річного здолбунівчанина діагностували забій хребта. Всі потерпілі — діти знайомих і родичів водія, який теж отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, ушкодження ключиці, внутрішніх органів і перебуває у медзакладі.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та, чи був водій тверезим.
Нагадаємо, у Харківській області легковой автомобіль збив чотирьох людей, які рухалися на велосипедах.