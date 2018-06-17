Легковик збив чотирьох велосипедистів на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Харківській області легковой автомобіль збив чотирьох людей, які рухалися на велосипедах. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“Аварія сталася 17 червня об 11:10 в смт Безлюдівка. Внаслідок аварії загинула жінка, особа якої наразі встановлюється. Також в результаті ДТП постраждали двоє осіб — 16-річні хлопці доставлені до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги з забоями та ранами. Інший потерпілий від госпіталізації відмовився”, — йдеться у повідомленні.
У скоєнні ДТП підозрюється 42-річний водій “ВАЗ”.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.
Нагадаємо, у селі Гукливе Воловецького району водій лісовозу допустив зіткнення з велосипедистом, у результаті чого постраждав 8-річний хлопчик.