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У Харкові відкрили провадження через загибель 7-річної дівчинки

У Харкові відкрили провадження через загибель 7-річної дівчинки

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 7-річної дівчинки внаслідок наїзду мікроавтобусу в Харкові. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківської області, передає УНН.

"Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водій автівки затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові. Від отриманих ушкоджень дитина загинула. 

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