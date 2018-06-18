У Харкові відкрили провадження через загибель 7-річної дівчинки

"Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водій автівки затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові. Від отриманих ушкоджень дитина загинула.