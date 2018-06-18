Водія мікроавтобусу, що збив дитину у Харкові, затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Водія мікроавтобусу, який у Харкові на смерть збив 7-річну дівчинку, затримано. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Водій транспортного засобу затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час проводиться низка слідчих дій та експертних досліджень", - зазначив т.в.о. заступника начальника відділу розслідувань злочинів у сфері розслідувань транспорту Олександр Умніков.
Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові 17 червня. Від отриманих ушкоджень дитина загинула. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.