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Водія мікроавтобусу, що збив дитину у Харкові, затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Водія мікроавтобусу, який у Харкові на смерть збив 7-річну дівчинку, затримано. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"Водій транспортного засобу затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час проводиться низка слідчих дій та експертних досліджень", - зазначив т.в.о. заступника начальника відділу розслідувань злочинів у сфері розслідувань транспорту Олександр Умніков.

Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові 17 червня. Від отриманих ушкоджень дитина загинула. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. 

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