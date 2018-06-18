Водителя микроавтобуса, сбившего ребенка в Харькове, задержали

"Водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводится ряд следственных действий и экспертных исследований", - отметил и.о. заместителя начальника отдела расследований преступлений в сфере расследований транспорта Александр Умникова.

Напомним, микроавтобус сбил семилетнюю девочку в Харькове 17 июня. От полученных повреждений ребенок погиб. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.