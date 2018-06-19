Сегодня будут избирать меру пресечения водителю, который сбил 7-летнюю девочку в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 19 июня. УНН. Киевский районный суд Харькова сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения водителю микроавтобуса, который насмерть сбил 7-летнюю девочку накануне в Харькове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Сегодня в 14:30 в Киевском райсуде состоится избрание меры пресечения водителю, который сбил 7-летнюю девочку", - говорится в сообщении.
Ходатайство будет рассматривать судья Божко. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, микроавтобус сбил семилетнюю девочку в Харькове 17 июня. От полученных повреждений ребенок погиб. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водителя транспортного средства задержали.