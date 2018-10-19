У Одесі за криваву ДТП засуджено до 8 років тюрми водія самоскида
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Водія вантажівки, який скоїв смертельну ДТП в Одесі, засуджено до 8 років ув’язнення. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.
“Прокурори — обвинувачі довели провину водія у повному обсязі у скоєнні смертельної ДТП у Малиновському районі м.Одеса, у зв’язку з чим судом йому призначено покарання у вигляді 8 років ув’язнення та на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами”, — йдеться у повідомленні.
Чоловіка взято під варту у залі суду.
У травні 2017 року обвинувачений, працюючи водієм на підприємстві, рухався на автомобілі-самоскиді DAF CF 85.340 у напрямку Київського шосе. Поблизу заправної станції на Тираспольському шосе він своєчасно не зменшив швидкість, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Opel Vivaro. Від удару легковика відкинуло на зустрічну частину дороги, унаслідок чого він вдарився об інший автомобіль.
Через силу зіткнення водія Оpel викинуло з салону на проїжджу частину під інше авто.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей та ще один чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, на віадуку у Дніпрі сталась смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення легковиків, фури і ГАЗелі загинув водій Toyota Camry.