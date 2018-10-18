ДТП на віадуку у Дніпрі: у зіткненні легковиків, фури і ГАЗелі загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У м. Дніпро внаслідок ДТП загинула 1 особа. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пасажир автомобілю Toyota Camry. Співробітниками ДСНС тіло загиблого чоловіка 1983 року народження вилучено з пошкодженої автівки”, — йдеться у повідомленні.
Сигнал про подію надійшов до служби порятунку “101” 18 жовтня о 10:04. Дорожньо-транспортна пригода сталася на віадуку по вулиці Каруни Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельна ДТП у Києві: поліція розслідує "каскадерське" зіткнення машин
За вказаною адресою негайно направлено відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що відбулось зіткнення чотирьох автомобілів: легкового автомобілю Toyota Camry, легкового автомобілю Subaru Tribeca, малотонажного автомобілю ГАЗель та вантажного автомобілю Volvo FM.
До робіт залучено 10 співробітників особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
У даний момент проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Карколомна ДТП на Петрівці: водій Seat ще у 2017 році був позбавлений прав
Раніше у Києві сталось ДТП за участі 7 автомобілів. За попередніми даними, водієві легкового автомобіля Mersedes раптово стало зле.