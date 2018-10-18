ДТП на виадуке в Днепре: в столкновении легковушек, фуры и ГАЗели погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В г.Днепр в результате ДТП погиб 1 человек. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир автомобиля Toyota Camry. Сотрудниками ГСЧС тело погибшего мужчины 1983 года рождения было изъято из поврежденной машины”, - говорится в сообщении.
Сигнал о происшествии поступил в службу спасения “101” 18 октября в 10:04. Дорожно-транспортное происшествие произошло на виадуке по улице Каруны Амур-Нижнеднепровского района города Днепр.
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По указанному адресу было немедленно направлено отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и отделение 3 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение четырех автомобилей: легкового автомобиля Toyota Camry, легкового автомобиля Subaru Tribeca, малотоннажного автомобиля ГАЗель и грузового автомобиля Volvo FM.
К работам привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В данный момент проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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Ранее в Киеве произошло ДТП с участием 7 автомобилей. По предварительным данным, водителю легкового автомобиля Mersedes внезапно стало плохо.