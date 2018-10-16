Карколомна ДТП на Петрівці: водій Seat ще у 2017 році був позбавлений прав

“Шевченківський райсуд столиці за клопотання прокуратури м.Києва обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 28—річному водію, який вчинив ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, а ще п’ятеро отримали травми”, — йдеться у повідомленні.

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Дорожня пригода сталася 13 жовтня 2018 року поблизу ТРЦ Sky Mall на проспекті Шухевича.

Як з’ясувалось, водій Seat Leon, який ще у 2017 році був позбавлений на 10 років права керування транспортним засобом, рухався по проспекту Шухевича зі швидкістю близько 180 км/год, що значно перевищувало максимально допустиму швидкість на цій ділянці дороги.

Не обравши безпечну швидкість та проявивши неуважність до дорожньої обстановки, водій не встиг зреагувати на зміну руху автомобіля KIA Carens, що рухався з ним у поточному напрямку. Внаслідок цього, автомобіль порушника зіштовхнувся з автомобілем KIA, після чого врізався в електроопору.

У результаті зіткнення дві молоді жінки, що перебували в автомобілі Seat, загинули на місці події. Ще п’ятеро людей, серед яких три пасажира Seat, водій-порушник та водій автомобіля Kia, з травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

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Наразі винуватцю ДТП інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 14 жовтня поліція затримала винуватця смертельної ДТП, який наразі знаходиться у відділенні закритого типу ЛШМД.