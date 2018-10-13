Жахлива ДТП у Києві: легковик влетів у стовп, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Києві на вулиці Ватутіна сталась смертельна ДТП: легковик, у якому перебували 5 осіб, влетів у стовп, передає УНН із посиланням на очевидців.
"ДТП сталось на вулиці Ватутіна, біля торгового центру Скай Молл. Водій легковика на високій швидкості влетів у стовп", - повідомили очевидці.
За їх словами, у салоні авто було п'ять осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Полтаві 15-річний підліток влаштував погоню та скоїв ДТП
"Трьох вдалося витягнути, їх передали медикам, ще двоє - водій і один із пасажирів, - затиснуті в авто без ознак життя", - зазначають свідки події.
Вони також додають, що на місце ДТП прибувають медики та рятувальники.