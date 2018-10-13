Жуткое ДТП в Киеве: легковушка влетела в столб, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Киеве на улице Ватутина произошло смертельное ДТП: легковушка, в которой находились 5 человек, влетела в столб, передает УНН со ссылкой на очевидцев.
"ДТП произошло на улице Ватутина, возле торгового центра Скай Молл. Водитель легковушки на высокой скорости влетел в столб", - сообщили очевидцы.
По их словам, в салоне авто было пять человек.
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"Трех удалось вытащить, их передали медикам, еще двое - водитель и один из пассажиров - зажаты в автомобиле без признаков жизни", - отмечают свидетели происшествия.
Они также добавляют, что на место ДТП прибывают медики и спасатели.