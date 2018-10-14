Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія Seat
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Водія автомобіля Seat, який у суботу потрапив у ДТП на проспекті Ватутіна в Києві, затримали. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
“ДТП на проспекті Ватутіна у Києві: водія автомобіля Seat затримали в порядку ст.208 КПК України. Він перебуватиме у відділенні закритого типу ЛШМД”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу 13 жовтня два легкові автомобілі рухалися у попутному напрямку: водій KIA перелаштовувався із другої смуги для повороту на АЗС, а Seat на швидкості близько 100 км/год рухався у смузі руху громадського транспорту. У результаті відбулося зіткнення — і Seat протаранив електроопору.
Двоє осіб із Seat від отриманих травм померли на місці події, а в лікарню з тілесними ушкодженнями доставили п‘ятьох учасників аварії: жінку-водія KIA та четверо осіб із Seat.
Слідчі встановлювали, хто був за кермом Seat.
За цим фактом відкрито провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху) КК України. Винуватцю ДТП загрожує до 12 років позбавлення волі.