Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Водитель автомобиля Seat, который в субботу попал в ДТП на проспекте Ватутина в Киеве, задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
“ДТП на проспекте Ватутина в Киеве: водителя автомобиля Seat задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа БСМП”, — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу 13 октября два легковых автомобиля двигались в попутном направлении: водитель KIA перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а Seat на скорости около 100 км/ч двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение — и Seat протаранил электроопору.
Два человека с Seat от полученных травм скончались на месте происшествия, а в больницу с телесными повреждениями доставили пятерых участников аварии: женщину-водителя KIA и четыре человека из Seat.
Следователи устанавливали, кто был за рулем Seat.
По данному факту открыто производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.