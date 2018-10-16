Жуткое ДТП на Петровке: водитель Seat еще в 2017 году был лишен прав

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Водителя Seat, который совершил ДТП с человеческими жертвами возле Sky Mall, взяли под стражу без права на залог. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“Шевченковский райсуд столицы по ходатайству прокуратуры Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему водителю, который совершил ДТП, в результате которого погибли два человека, а еще пятеро получили травмы”, — говорится в сообщении.

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Дорожное приключение произошло 13 октября 2018 года вблизи ТРЦ Sky Mall на проспекте Шухевича.

Как выяснилось, водитель Seat Leon, который еще в 2017 году был лишен на 10 лет права управления транспортным средством, двигался по проспекту Шухевича со скоростью около 180 км/ч, что значительно превышало максимально допустимую скорость на этом участке дороги.

Не выбрав безопасную скорость и проявив невнимательность к дорожной обстановке, водитель не успел среагировать на изменение движения автомобиля KIA Carens, который двигался с ним в текущем направлении. В результате, автомобиль нарушителя столкнулся с автомобилем KIA, после чего врезался в электроопору.

В результате столкновения две молодые женщины, находившиеся в автомобиле Seat, погибли на месте происшествия. Еще пять человек, среди которых три пассажира Seat, водитель-нарушитель и водитель автомобиля Kia, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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Сейчас виновнику ДТП инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, 14 октября полиция задержала виновника смертельного ДТП, который сейчас находится в отделении закрытого типа БСМП.

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