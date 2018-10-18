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Масштабна ДТП на Подолі: водію стало зле

Масштабна ДТП на Подолі: водію стало зле

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Раптове погіршення стану здоров’я водія легкового автомобіля Mersedes спровокувало зіткнення 7 автомобілей у Подільському районі Києва. Про це УНН повідомили у столичному управлінні поліції.

"ДТП сталася на перетені вулиць Нижній вал і Набережної. За попередніми даними, в 6 автомобілей, які зупинилися на червоне світло світлофора, влетів Mersedes", - розповіли у поліціі.

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Правоохоронці зазначили, що за попередніми висновками лікарів у водія іномарки стався судинний напад, його госпіталізовано. Також незначні травми у вигляді забоїв отримали ще дві людини з інших транспортних засобів, яких госпіталізовано.

Нагадаємо, вночі 17 жовтня під Києвом у ДТП загинув пішохід і ще троє осіб постраждали.

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