Масштабное ДТП на Подоле: водителю стало плохо
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Внезапное ухудшение состояния здоровья водителя легкового автомобиля Mersedes спровоцировало столкновения 7 автомобилей в Подольском районе Киева. Об этом УНН сообщили в столичном управлении полиции.
"ДТП произошло на пересечении улиц Нижний вал и Набережной. По предварительным данным, в 6 автомобилей, которые остановились на красный свет светофора, влетел Mersedes", - рассказали в полиции.
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Правоохранители отметили, что по предварительным выводам врачей у водителя иномарки произошел сосудистый приступ, он госпитализирован. Также незначительные травмы в виде ушибов получили еще два человека из других транспортных средств, которые госпитализированы.
Напомним, ночью 17 октября под Киевом в ДТП погиб пешеход и еще три человека пострадали.