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У нічній ДТП під Броварами загинув пішохід і ще троє осіб травмувались

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліція Києва встановлює механізм смертельної автопригоди на дорозі між Броварами та Калинівкою. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“За попередніми даними, (водій) Toyota Corolla збив людину, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці, й з’їхав у кювет. Пішохід помер, а троє чоловіків, які перебували в автомобілі, із різними травмами госпіталізовані”, — йдеться у повідомленні.

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На місці події працювали патрульні поліцейські, спеціалізована слідча група провела огляд дорожньо-транспортної пригоди та попередньо встановила: близько 01:00 середи, 17 жовтня, на другому кілометрі автодороги село Калинівка – місто Бровари автомобіль Toyota Corolla скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на відстані близько 70 метрів від пішохідного переходу. Внаслідок події автомобіль з’їхав у кювет і вдарився у дерево.

37-річний водій із тяжкими травмами перебуває у реанімаційному відділенні, також госпіталізовані два пасажира Toyota Corolla. Пішохід, особу якого встановлюють, загинув на місці.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Після проведення судових експертиз та інших слідчих дій буде встановлено механізм та причини автопригоди.

Нагадаємо, 1 жовтня у Києві водій позашляховика збив на смерть дідуся, який перебігав дорогу.

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