В ночном ДТП под Броварами погиб пешеход и еще трое лиц травмировались
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция Киева устанавливает механизм смертельной ДТП на дороге между Броварами и Калиновкой. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"По предварительным данным, (водитель) Toyota Corolla сбил человека, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, и съехал в кювет. Пешеход скончался, а трое мужчин, которые находились в автомобиле, с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия работали патрульные полицейские, специализированная следственная группа провела осмотр ДТП и предварительно установила: около 01:00 среды, 17 октября, на втором километре автодороги село Калиновка - город Бровары автомобиль Toyota Corolla совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на расстоянии около 70 метров от пешеходного перехода. В результате происшествия автомобиль съехал в кювет и ударился в дерево.
37-летний водитель с тяжелыми травмами находится в реанимационном отделении, также госпитализированы два пассажира Toyota Corolla. Пешеход, личность которого устанавливают, погиб на месте.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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После проведения судебных экспертиз и других следственных действий будет установлен механизм и причины ДТП.
Напомним, 1 октября в Киеве водитель внедорожника сбил насмерть дедушку, который перебегал дорогу.