Смертельна ДТП на Київщині: загинув пасажир "розвозки"

“Вночі на дорозі Згурівка-Яготин (Київська область) водій автобусу Setra не впорався з керуванням, з’їхав з автошляху та врізався у дерево. З тілесними ушкодженнями 36-річного пасажира доставили до лікарні. На жаль, врятувати життя чоловікові не вдалося”, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що автобус розвозив працівників одного з підприємств, де загиблий працював вантажником. На момент аварії в салоні перебувало четверо пасажирів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Автобус поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.

Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині автобус зіткнувся з лісовозом: колоди влетіли у салон з пасажирами.