Смертельное ДТП в Киевской области: погиб пассажир "развозки"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Пассажир служебного автобуса скончался в больнице после ДТП, в котором транспортное средство въехал в дерево. Об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления полиции в Киевской области, передает УНН.
“Ночью на дороге Згуровка-Яготин (Киевская область) водитель автобуса Setra не справился с управлением, съехал с автодороги и врезался в дерево. С телесными повреждениями 36-летнего пассажира доставили в больницу. К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось”, - говорится в сообщении.
Известно, что автобус развозил работников одного из предприятий, где погибший работал грузчиком. На момент аварии в салоне находилось четверо пассажиров.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Автобус помещен на площадку временного содержания транспортных средств.
Ранее УНН сообщал, что в Житомирской области автобус столкнулся с лесовозом: бревна влетели в салон с пассажирами.