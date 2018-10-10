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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6587 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 68976 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117759 просмотра

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8 марта, 10:25 • 125721 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Смертельное ДТП в Киевской области: погиб пассажир "развозки"

Смертельное ДТП в Киевской области: погиб пассажир "развозки"

Киев  •  УНН

 • 13718 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Пассажир служебного автобуса скончался в больнице после ДТП, в котором транспортное средство въехал в дерево. Об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления полиции в Киевской области, передает УНН.

“Ночью на дороге Згуровка-Яготин (Киевская область) водитель автобуса Setra не справился с управлением, съехал с автодороги и врезался в дерево. С телесными повреждениями 36-летнего пассажира доставили в больницу. К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось”, - говорится в сообщении.

Известно, что автобус развозил работников одного из предприятий, где погибший работал грузчиком. На момент аварии в салоне находилось четверо пассажиров.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Автобус помещен на площадку временного содержания транспортных средств.

Ранее УНН сообщал, что в Житомирской области автобус столкнулся с лесовозом: бревна влетели в салон с пассажирами.

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