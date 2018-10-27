В Кривом Роге во время гонки авто влетело в толпу, среди пострадавших - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Во время соревнований "Гонки на выживание" в Кривом Роге Днепропетровской области автомобиль влетел в толпу, в результате чего пострадали четыре человека, из них двое детей. Об этом говорится в сообщении Криворожского отдела полиции, передает УНН.
"27 октября в Саксаганском районе во время проведения соревнований "Гонки на выживание" водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и выехав с трассы совершил столкновение со зрителями. В результате столкновения 4-м лицам (двое детей и двое взрослых) причинены телесные повреждения", - отмечается в сообщении.
Все пострадавшие, как указано, доставлены в больничные заведения Кривого Рога.
В комментарии УНН в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области рассказали, что состояние мальчика средней тяжести, а девочки - тяжелое.
Напомним, в Кривом Роге за совершение ДТП, в котором пострадали 7 пассажиров, водитель автобуса проведет 8 лет за решеткой.