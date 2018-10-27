Полиция: открыто уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 21045 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110028 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118090 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156792 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148897 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138666 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129364 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174735 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118174 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141708 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Полиция: открыто уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований

Полиция: открыто уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований

Киев  •  УНН

 • 9665 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

“Одна из пострадавших — 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 53-летняя женщина доставлена ​​в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался”, — указано в сообщении.

Автомобильная авария произошла 27 октября в 13.00 в г. Кривой Рог во время проведения соревнований “Гонки на выживание”. 59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал УНН, в Кривом Роге во время гонки авто влетело в толпу, среди пострадавших — дети.

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