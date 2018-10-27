Полиция: открыто уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.
“Одна из пострадавших — 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 53-летняя женщина доставлена в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался”, — указано в сообщении.
Автомобильная авария произошла 27 октября в 13.00 в г. Кривой Рог во время проведения соревнований “Гонки на выживание”. 59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как сообщал УНН, в Кривом Роге во время гонки авто влетело в толпу, среди пострадавших — дети.