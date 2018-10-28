ДТП с участием автобуса произошло в Харьковской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Харьковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и рейсового автобуса с 35 пассажирами в салоне. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"27 октября в 17-30 на автодороге "Чугуев - Великий Бурлук" между пгт Печенеги и селом Кицовка 44-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением "Печенеги - Харьков", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, в момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал.
В результате ДТП водитель автомобиля "Форд Транзит" от полученных травм скончался на месте происшествия.
Вместе с этим врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим - 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру автомобиля "Форд Транзит", жителю с. Кочеток Чугуевского района.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований в Кривом Роге Днепропетровской области.