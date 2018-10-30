В центре Киева столкнулись 5 автомобилей

"На проспекте Победы, 30 один в один столкнулись 5 автомобилей. Предварительно - виновником является водитель BMW, не учел скорость и скользкую дорогу. Пострадавших нет", - сказали в полиции.



Напомним, 23 октября, на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошла масштабная дорожно транспортное происшествие.



Как сообщал УНН, полиция устанавливает причины ДТП на столичном бульваре Леси Украинки.



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В результате масштабной ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве 21 автомобиль был поврежден, а один человек получил травмы и был госпитализирован.