Масштабна ДТП у Києві: пошкоджено не менше 17 авто, є госпіталізований

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві щонайменше 17 автомобілів були пошкоджені, а одна людина отримала травми і була госпіталізована. Про це повідомив кореспондент УНН з місця події.