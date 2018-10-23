Масштабна ДТП у Києві: пошкоджено не менше 17 авто, є госпіталізований
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві щонайменше 17 автомобілів були пошкоджені, а одна людина отримала травми і була госпіталізована. Про це повідомив кореспондент УНН з місця події.
За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок того, що у "КамАЗа" відмовили гальма, і він на швидкості протаранив позашляховик. Той від удару розвернуло на дорозі і відкинуло на інші автомобілі, у тому числі припарковані поряд із місцем аварії.
Як зазначив один із постраждалих - водій легковика, вантажний автомобіль фактично "нісся у натовп".
Усього, за попередніми даними, 17 автомобілів були пошкоджені. Одну людину госпіталізували із травмами.
Рух транспорту на бульварі внаслідок ДТП повністю перекритий у напрямку Бессарабської площі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю близько десяти автомобілів.