Масштабное ДТП в Киеве: повреждены не менее 17 авто, есть госпитализированный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве не менее 17 автомобилей были повреждены, а один человек получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщил корреспондент УНН с места события.
По словам очевидцев, столкновение произошло в результате того, что у "КамАЗа" отказали тормоза, и он на скорости протаранил внедорожник. Тот от удара развернуло на дороге и отбросило на другие автомобили, в том числе припаркованные рядом с местом аварии.
Как отметил один из пострадавших - водитель легковушки, грузовой автомобиль фактически "несся в толпу".
Всего, по предварительным данным, 17 автомобилей были повреждены. Один человек госпитализирован с травмами.
Движение транспорта на бульваре результате ДТП полностью перекрыто в направлении Бессарабской площади.
Напомним, ранее УНН сообщал, что на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием около десяти автомобилей.