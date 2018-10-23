Масштабное ДТП в Киеве: повреждены не менее 17 авто, есть госпитализированный

По словам очевидцев, столкновение произошло в результате того, что у "КамАЗа" отказали тормоза, и он на скорости протаранил внедорожник. Тот от удара развернуло на дороге и отбросило на другие автомобили, в том числе припаркованные рядом с местом аварии.

Как отметил один из пострадавших - водитель легковушки, грузовой автомобиль фактически "несся в толпу".

Всего, по предварительным данным, 17 автомобилей были повреждены. Один человек госпитализирован с травмами.

Движение транспорта на бульваре результате ДТП полностью перекрыто в направлении Бессарабской площади.

Напомним, ранее УНН сообщал, что на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием около десяти автомобилей.