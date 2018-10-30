На Правобережье завтра ожидаются туманы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Синоптики предупредили украинцев о туманной погоде в течение 30 и 31 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
“31 октября ночью и утром на Правобережье и Киеве местами туман, видимость 200-500 м”, — говорится в сообщении.
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Кроме того, в столице Украины до утра 31 октября также сохранится туман.
До конца суток 30 октября и ночью туман, видимость 200-500 м. Туманная погода может влиять на аварийность на дорогах. Поэтому специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
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Туман — атмосферное явление, вызванное конденсацией водяных паров в воздухе. В осенне-зимний период туман возникает наиболее часто из-за того, что в эти месяцы преобладает повышенная влажность. Чаще всего туман образуется при температурах от + 5 ° С до −5 ° С. Чем больше разница температур, тем интенсивнее туман. Если разница температуры воздуха достигает 15 ° С, то вероятность образования тумана составляет 85-90%.
Ранее киевлян предупредили о слабой видимости на дорогах из-за тумана.
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