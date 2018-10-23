Штормове попередження: водіїв закликали до уважності на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Українських водіїв попередили про несприятливі погодні умови і необхідність дотримуватися особливої пильності за кермом. Про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Шановні водії, повідомляємо про погіршення погодних умов! 24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов — у західних, центральних, місцями північних та Харківській областях”, — йдеться у повідомленні.
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За повідомленням Гідрометцентру України, очікуються опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг.
"Просимо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкість", - зазначили в Укравтодорі.
Раніше УНН повідомляв про штормове попередження щодо різкої зміни погодних умов в Україні.
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Зокрема, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях очікуються опади з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня на заході країни місцями 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір’ї сильний сніг).
Також українців попередили про можливий вплив погоди на уважність та працездатність цього тижня.