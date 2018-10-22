В Україні оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні 24-25 жовтня. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
“24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня на заході країни місцями 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір’ї сильний сніг)”, — йдеться у штормовому повідомленні № 143 від 22 жовтня 2018 року.
Крім того, на Київщині упродовж 24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом); посилення вітру до 15-20 м/с.
Раніше метеорологи попередили про мокрий сніг у західних областях України.
Нагадаємо, синоптики прогнозують теплу і малосніжну зиму.