В Україні оголошено штормове попередження

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні 24-25 жовтня. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

“24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня на заході країни місцями 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір’ї сильний сніг)”, — йдеться у штормовому повідомленні № 143 від 22 жовтня 2018 року.

Крім того, на Київщині упродовж 24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом); посилення вітру до 15-20 м/с.

Раніше метеорологи попередили про мокрий сніг у західних областях України. 

Нагадаємо, синоптики прогнозують теплу і малосніжну зиму.

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