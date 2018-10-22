Цього тижня захід України засипле мокрим снігом

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Cиноптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні, місцями очікується мокрий сніг. Про це із посиланням на Укргідрометцентр передає УНН.

“У середу, 24 жовтня, по всій території України погіршення погодних умов: часом дощі, у західних областях з мокрим снігом, посилення вітру до 15-20 м/с, на заході країни до 25-30 м/с, зниження температури на 2-5 градусів”, — йдеться в повідомленні.

Дані погодні умови зумовлені циклоном із Північної Атлантики.

Як повідомляв УНН, протягом найближчих 5 днів в Україні очікується поступове зниження температури повітря, а також дощі і мокрий сніг в Карпатах.

Разом із похолоданням до України прийдуть і опади. 21 жовтня невеликі дощі пройдуть на сході і заході країни. 22 жовтня помірні опади у вигляді дощу прогнозуються на сході. 23 жовтня дощі очікуються на сході і заході, в Карпатах випаде мокрий сніг, а 24 жовтня вдень дощі пройдуть на більшій території України.

Нагадаємо, синоптики прогнозують теплу і малосніжну зиму.

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