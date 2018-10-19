В Україну повертається осінь – синоптик

"Вже у вихідні температура буде знижуватися. Уже 20 жовтня в нас вдень 13-18 градусів, і тільки на півдні – 20-24 градусів. І найближчі 5 діб ми очікуємо поступове повернення до осені", - зазначила синоптик.



За її словами, 21-22 жовтня, вночі на основній території країни – 1-6 тепла, вдень – 10-15 градусів, на півдні і сході – до +18 градусів. В Карпатах в неділю вже можливий мокрий сніг. Температура в регіоні буде коливатися від 0 вночі до 1-6 вдень.



При цьому вона додала, що протягом 23-24 жовтня в країну прийде осіння погода. Вдень – 7-13 градусів тепла, на півдні до 16, в Карпатах – близько 0.



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Також Н. Голеня уточнила, що разом із похолоданням до України прийдуть і опади. 21 жовтня невеликі дощі пройдуть на сході і заході країни. 22 жовтня помірні опади у вигляді дощу прогнозуються на сході. 23 жовтня дощі очікуються на сході і заході, в Карпатах випаде мокрий сніг, а 24 жовтня вдень дощі пройдуть на більшій території України.



Нагадаємо, згідно із довготерміновим прогнозом, погода в Україні протягом жовтня буде характеризуватися більш високими показниками температур на Західній Україні і низькими - на сході країни, причому велика територія країни буде відчувати брак опадів.



