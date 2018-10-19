В Украину возвращается осень - синоптик

"Уже в выходные температура будет снижаться. Уже 20 октября в нас днем ​​13-18 градусов, и только на юге - 20-24 градусов. И ближайшие 5 дней мы ожидаем постепенное возвращение к осени", - отметила синоптик.



По ее словам, 21-22 октября, ночью на основной территории страны - 1-6 тепла, днем ​​- 10-15 градусов, на юге и востоке - до +18 градусов. В Карпатах в воскресенье уже возможен мокрый снег. Температура в регионе будет колебаться от 0 ночью до 1-6 днем.



При этом она добавила, что в течение 23-24 октября в страну придет осенняя погода. Днем - 7-13 градусов тепла, на юге до 16, в Карпатах - около 0.



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Также Н. Голеня уточнила, что вместе с похолоданием в Украину придут и осадки. 21 октября небольшие дожди пройдут на востоке и западе страны. 22 октября умеренные осадки в виде дождя прогнозируются на востоке. 23 октября дожди ожидаются на востоке и западе, в Карпатах выпадет мокрый снег, а 24 октября днем ​​дожди пройдут на большей территории Украины.



Напомним, согласно долгосрочным прогнозом, погода в Украине в течение октября будет характеризоваться более высокими показателями температур на Западной Украине и и низкими - на востоке страны, причем большая территория страны будет испытывать недостаток осадков.



