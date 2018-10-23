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Штормовое предупреждение: водителей призвали к бдительности на дорогах

Штормовое предупреждение: водителей призвали к бдительности на дорогах

Киев  •  УНН

 • 52354 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинских водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях и необходимости соблюдать особую бдительность за рулем. Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины на странице в Facebook, передает УНН.

“Уважаемые водители, сообщаем об ухудшении погодных условий! 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий — в западных, центральных, местами северных и Харьковской областях”, - говорится в сообщении.

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По сообщению Гидрометцентра Украины, ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.

"Просим водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения и не превышать скорость", - говорится в Укравтодоре.

Ранее УНН сообщал о штормовом предупреждении из-за резких изменений погодных условий в Украине.

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В частности, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях ожидаются осадки с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и ​​Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег).

Также украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на внимательность и работоспособность на этой неделе.

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