Штормовое предупреждение: водителей призвали к бдительности на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинских водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях и необходимости соблюдать особую бдительность за рулем. Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины на странице в Facebook, передает УНН.
“Уважаемые водители, сообщаем об ухудшении погодных условий! 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий — в западных, центральных, местами северных и Харьковской областях”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение “радаров” на дороги: чего ждать водителям
По сообщению Гидрометцентра Украины, ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.
"Просим водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения и не превышать скорость", - говорится в Укравтодоре.
Ранее УНН сообщал о штормовом предупреждении из-за резких изменений погодных условий в Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 1 октября на дорогах Украины действует сезон включенных фар
В частности, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях ожидаются осадки с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег).
Также украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на внимательность и работоспособность на этой неделе.