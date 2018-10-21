Українців попередили про можливий вплив погоди на уважність та працездатність
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому робочому тижні, 22-25 жовтня, очікуються субкомфортні та дискомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У понеділок та вівторок, 22-23 жовтня, протягом усього дня, люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість і дратівливість, відзначається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість" - повідомили в прес-службі.
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В Укргідрометцентрі додали, що у середу, окрім субкомфортних погодних умов та помірного теплонавантаження у вечірні години 24 жовтня, та до обіду 25 жовтня будуть очікуватися дискомфортні погодні умови.
"Під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність", - додали у прес-службі.
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На п'ятницю, 26 жовтня, прогнозу поки немає.
Нагадаємо, температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року.