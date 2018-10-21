Українців попередили про можливий вплив погоди на уважність та працездатність

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому робочому тижні, 22-25 жовтня, очікуються субкомфортні та дискомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.