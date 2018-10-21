Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на внимательность и работоспособность

"В понедельник и вторник, 22-23 октября, в течение всего дня, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе.

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В Укргидрометцентре добавили, что в среду, кроме субкомфортных погодных условий и умеренной теплонагрузки в вечерние часы 24 октября, и до обеда 25 октября будут ожидаться дискомфортные погодные условия.

"Во время дискомфортных погодных условиях человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость", - добавили в пресс-службе.

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На пятницу, 26 октября, прогноза пока нет.

Напомним, температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.