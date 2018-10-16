Температура повітря в Києві побила рекорд 1916 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогоднішня температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
“На 15 годину 16 жовтня 2018 року, температура становила 23 градуси. До цього найвища температура для 16 жовтня у Києві була 22,3 градуса у 1916 році”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, метеорологічна осінь в столиці цього року розпочалась 23 вересня.
Як повідомляв УНН, вересень у столиці, попри контрастну температуру повітря, посів п'яту-шосту сходинку в рейтингу найтепліших за 137 років спостереження.