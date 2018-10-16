Температура воздуха в Киеве побила рекорд 1916 года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодняшняя температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"На 15 часов 16 октября 2018 года температура составляла 23 градуса. До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса в 1916 году", - говорится в сообщении.
Напомним, метеорологическая осень в столице в этом году началась 23 сентября.
Как сообщал УНН, сентябрь в столице, несмотря на контрастную температуру воздуха, занял пятую-шестую строчку в рейтинге самых теплых за 137 лет наблюдения.