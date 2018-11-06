Водителей попросили перейти на зимние шины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. С наступлением осенне-зимнего периода собственникам и пользователям автомобилей советуют своевременно менять летние шины на зимние. Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины, передает УНН.
“С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя изменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!”, - говорится в обращении Укравтодора.
Основная функция зимних шин — безопасное торможение, которое заключается в сцеплении колес с поверхностью дорожного покрытия. Традиционно водителям украинской климатической зоны советуют соблюдать правило по замене шин при достижении среднесуточной температуры + 7 ° C.
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Ранее Президенту Петру Порошенко предложили законодательно обязать украинцев своевременно менять летние шины на зимние.
В некоторых странах с умеренным климатом оговариваются четкие сроки, в которые машины должны эксплуатироваться только с зимней резиной. Такие правила действуют в Австрии, Швеции. Кроме того, в законодательстве ряда стран отмечается, что глубина протектора в зимних покрышках должна быть не менее 3 мм.
Отметим, что с 8 октября на дороги Украины вернулись радары TruCam. Кроме того, с 1 октября действует сезон включенных фар.