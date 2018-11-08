До Києва прийшли перші морози

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні в Києві вперше нинішньої осені температура повітря опустилась до -1,5 градусів, що означає завершення безморозного періоду. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

“За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 8 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до −1,5ºС, а це значить, що закінчився безморозний період, який тривав з 31 березня — загалом 222 дні”, — зазначили в обсерваторії.

При цьому кліматологи додали, що за кліматичною нормою середня тривалість безморозного періоду становить у столиці 188 днів, а прихід морозів трапляється, в середньому, 18 жовтня.

За даними обсерваторії, найкоротші безморозні періоди у столиці були зафіксовані у 1902 та 1945 рр. — тоді вони становили лише 144 дні, а найдовші — 223 дні у 2008 та 2013 роках, що лише на один день довше нинішнього.

Нагадаємо, сьогодні в Україні температура повітря максимально досягне 9-14 градусів тепла, на заході та півдні 13-17, на Закарпатті до 19 градусів тепла. Вночі очікується 2-9 градусів тепла, на півночі та сході 0-6 градусів тепла.

Як повідомляв УНН, косметолог порадила в морозну погоду змінити денний догляд за шкірою на більш живильний, тобто замінити креми з легкою, водянистою текстурою, на більш жирні.

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