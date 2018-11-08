Сьогодні в Україні опадів не очікується

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря максимально досягне 9-14 градусів тепла, на заході та півдні 13-17, на Закарпатті до 19 градусів тепла. Вночі очікується 2-9 градусів тепла, на півночі та сході 0-6 градусів тепла. Антициклон визначатиме погоду, тому суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Місцями очікуються туман.

У західних областях очікується суха погода з періодичними туманами. Температура повітря вдень 12-17, на Закарпатті 15-19 градусів тепла.

У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.

У східних областях — сухо та прохолодно. Температура повітря вдень 8-13 градусів вище нуля.

У центральних областях — тумани, без істотних опадів. Температура повітря вдень 12-16 градусів вище нуля.

На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 14-18 градусів вище нуля.

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