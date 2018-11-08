Сьогодні в Україні опадів не очікується
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря максимально досягне 9-14 градусів тепла, на заході та півдні 13-17, на Закарпатті до 19 градусів тепла. Вночі очікується 2-9 градусів тепла, на півночі та сході 0-6 градусів тепла. Антициклон визначатиме погоду, тому суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Місцями очікуються туман.
У західних областях очікується суха погода з періодичними туманами. Температура повітря вдень 12-17, на Закарпатті 15-19 градусів тепла.
У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.
У східних областях — сухо та прохолодно. Температура повітря вдень 8-13 градусів вище нуля.
У центральних областях — тумани, без істотних опадів. Температура повітря вдень 12-16 градусів вище нуля.
На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 14-18 градусів вище нуля.