Косметолог розповіла, як вберегти шкіру взимку

“У будь-яку пору року першочергово — виходити з типу шкіри, її потреб, але оскільки взимку погода змінюється, природно, що і потреби шкіри також змінюються. Тому треба підбирати догляд, враховуючи як зміни погоди, так і, безпосередньо, тип шкіри та її особливості”, — відзначила медик.

За її словами, взимку дуже важливо змінити денний догляд за шкірою на більш живильний, тобто замінити креми з легкою, водянистою текстурою, на більш жирні.

“Особливо при дуже низьких температурах, вкрай важливо, щоб у складі крему були тваринні жири, які будуть захищати нашу шкіру, допомагати їй відновитись та зможуть завадити поганій погоді впливати на неї”, — пояснила Іванова.

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Експерт зазначила, що взимку через низькі температури та вітер у людей часто виникають проблеми зі шкірою.

“Це — почервоніння, сухість, лущення. Також у деяких людей виникає холодова алергія, яка проявляється у вигляді різних висипів, але це вже індивідуальні особливості”, — зазначила вона.

Якщо ж людина планує взимку здійснити подорож до країни з більш теплим кліматом, за словами косметолога, догляд також потрібно змінити.

“Якщо ви плануєте відпочивати, догляд має бути таким самим, як і влітку. Ми прибираємо жирний крем, який використовували взимку, дістаємо легкий зволожуючий крем, плюс обов’язково має бути захист від сонця — крем з високим SPF-фактором. Це стосується не лише теплих країн, а й гірськолижних курортів. Захисний крем маємо наносити кожні 2 години, або щоразу після купання”, — розповіла Іванова.

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Фахівець також зазначила, що від деяких засобів для догляду за шкірою взимку краще відмовитись, зокрема від термальної води, застосування якої краще перемістити на вечірній час або взагалі припинити на деякий час.

“Коли ми наносимо термальну воду, з великим вмістом саме води, перед виходом надвір, мікрочасточки води під дією холоду кристалізуються і ранять нашу шкіру. Це призводить до почервоніння, сухості та лущення. Щоб уникнути цього, краще прибрати міцелярну воду, прибрати з денного догляду зволожуючі креми, а також такі, що мають гелеподібну консистенцію”, — сказала вона, пояснивши, що, для того, щоб зрозуміти, який крем варто прибирати, який ні, треба подивитись склад на банці.

Якщо першим інгредієнтом значиться вода, косметолог порадила не використовувати засіб перед виходом надвір.

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