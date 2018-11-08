Косметолог рассказала, как уберечь кожу зимой

“В любое время года главное в первую очередь — исходить из типа кожи, ее потребностей, но поскольку зимой погода меняется, естественно, что и потребности кожи также меняются. Поэтому надо подбирать уход, учитывая как изменения погоды, так и, непосредственно, тип кожи и ее особенности”, — отметила медик.

По ее словам, зимой очень важно изменить дневной уход за кожей на более питательный, то есть заменить кремы с легкой, водянистой текстурой, на более жирные.

“Особенно при очень низких температурах, крайне важно, чтобы в составе крема были животные жиры, которые будут защищать нашу кожу, помогать ей восстановиться и смогут помешать плохой погоде влиять на нее”, — пояснила Иванова.

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Эксперт отметила, что зимой из-за низких температур и ветра у людей часто возникают проблемы с кожей.

“Это — покраснение, сухость, шелушение. Также у некоторых людей возникает холодовая аллергия, которая проявляется в виде различных высыпаний, но это уже индивидуальные особенности”, — отметила она.

Если же человек планирует зимой совершить путешествие в страну с более теплым климатом, по словам косметолога, уход также нужно изменить.

“Если вы планируете отдыхать, уход должен быть таким же, как и летом. Мы убираем жирный крем, который использовали зимой, получаем легкий увлажняющий крем, плюс обязательно должна быть защита от солнца — крем с высоким SPF-фактором. Это касается не только теплых стран, но и горнолыжных курортов. Защитный крем должны наносить каждые 2 часа или каждый раз после купания”, - рассказала Иванова.

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Специалист также отметила, что от некоторых средств для ухода за кожей зимой лучше отказаться, в частности от термальной воды, применение которой лучше переместить на вечернее время или вообще прекратить на некоторое время.

“Когда мы наносим термальную воду, с большим содержанием именно воды, перед выходом на улицу, микрочастицы воды под действием холода кристаллизуются и ранят нашу кожу. Это приводит к покраснению, сухости и шелушению. Чтобы избежать этого, лучше убрать мицеллярной воду, убрать из дневного ухода увлажняющие кремы, а также имеющие гелеобразную консистенцию”, - сказала она, пояснив, что, для того, чтобы понять, какой крем стоит убирать, какой нет, надо посмотреть состав на банке.

Если первым ингредиентом значится вода, косметолог посоветовала не использовать средство перед выходом на улицу.

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