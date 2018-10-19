Медик порадив, як зберегти зір при постійній роботі за комп’ютером

"Одне з правил користування комп’ютером або гаджетом – колір екрану має бути сірим, зеленим або білим – тільки не блакитним, тому що блакитний колір токсично впливає на сітківку і око швидко втомлюється. Чіткість, висота, густота літер – це все прописано в рекомендаціях до гаджета. Не треба зразу мультики включати, треба вирішити питання головне – щодо зору", - зазначив він.



За його словами, також слід надати перевагу теплому світлу в жилій кімнаті або робочому кабінеті, оскільки холодне світло так само призводить до перенапруження очей.



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При цьому він додав, що співвідношення робочого часу до відпочинку має складати 3 до 1. Причому відпочинок передбачає розслаблення очей – прогулянки на вулиці, зайняття спортом, погляд через скло вдалечінь – на відстань понад 5 м.



Крім того, за словами С. Рикова, для того, щоб не пересихало око, під час роботи за комп’ютером слід кліпати не менше 18 разів на хвилину. В іншому разі слід використовувати один з препаратів так званої "штучної сльози", яка вироблена на основі гіалуронової кислоти. Сьогодні таких препаратів в країні існує понад 20. Такі препарати треба обов’язково застосовувати при відчутті піску в очах. Це означає, що рогівка ока пересохла, а зір перенапружений. За порадою американських вчених, закапувати "штучну сльозу" слід через кожні 2 години для того, щоб око не пересихало.



Нагадаємо, за словами президента Асоціації дитячих офтальмологів України Сергія Рикова, станом на сьогодні приблизно 60-80% дітей в Україні мають вади зору.



На розвиток короткозорості у дітей впливають такі чинники, як вроджені вади, недоношеність дитини, інфекційні захворювання тощо, комп'ютер лише на 13 місці.