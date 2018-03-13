В Україні 60-80% дітей мають вади зору – лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на сьогодні приблизно 60-80% дітей в Україні мають вади зору. Про це на прес-конференції повідомив президент Асоціації дитячих офтальмологів України Сергій Риков, передає УНН.
“Кожного року в державі збільшується кількість дітей, які погано бачать, на 230-250 тисяч дітей. Кожного року ми додаємо. У нас дітей, які погано бачать, практично 60-80%”, — повідомив С.Риков.
Нагадаємо, у січні в Україні вперше розпочали друк іграшок для незрячих дітей.